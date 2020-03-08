Develispor, galibiyeti şehidine armağan etti

Develispor evinde aldığı 2-1 lik galibiyeti Şehit Ali Taşöz'e armağan etti.

Develispor, kendi evinde oynadığı Şekerspor'u 2-1'lik skorla yendi. Galibiyetin ardından Şehit Ali Taşöz'ün mezarını ziyaret eden Develispor yöneticileri ve futbolcuları şehit ailesini de ziyaret etmeyi unutmadı.

Şehit ailesini ziyaret sırasında şehit Ali Taşöz'ün babası Hüseyin Taşöz " Oğlum bana askerdeyken beni aradı ve 'baba ben askerden gelince Kurban keseceğim onu da Develispor'a bağışlayacağım' dedi. Bende oğlumun askerden gelmesi nasip olmayınca oğlumun sözünü ben yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Develispor yönetici ve futbolcuları şehit babası Hüseyin Taşöz'e baş sağlığında bulundu.