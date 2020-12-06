Develispor, Gezlevi'yi yendi, liderliğini sürdürdü

Grup lideri Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Gezlevispor'u-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi'nin 8. Hafta maçında kendi sahasında Gezlevispor'u konuk eden Develi Belediyespor, rakibini 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Develi Şehit murat Kocatürk Spor salon'unda oynanan maçta Kayseri ekibi setleri 25-19, 25-6 ve 25-12'lik skorlar ile kazandı. Lig'de oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alan Develi Belediyspor böylece puanını 15'e yükseltti.