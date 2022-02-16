İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Develispor haftayı galibiyetle kapattı

Develispor, grup lideri Talasgücü Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Develispor, grup lideri Talasgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.


Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor'da moraller yerinde. Ligin 11. haftasında sahasında oynadığı maçta lider Talasgücü Belediyespor'u mağlup eden kırmızı siyahlılar rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Develispor geride kalan 11. hafta sonunda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 18 puanla 4. sırada yer alıyor. Talasgücü Belediyespor karşısında aldığı galibiyetin morali ile ligin 12. haftasında Pazar günü Kayseri derbisinde Kayseri Emar Grup ile karşı karşıya gelecek.


Kayseri Emar Grup maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılarda hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.