Develispor, Hamdi Çolak'ı transfer etti

Develispor dış transferde kadrosuna Arhavispor'dan Hamdi Çolak'ı transfer etti.

2020-2021 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Develispor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-Siyahlılar geçen sezon Arhavispor forması giyen kanat oyuncusu 1994 doğumlu Hamdi Çolak'ı renklerine başladı.

Develispor Kulübünden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon Arhavi Spor'da şampiyonluk yaşayan başarılı kanat oyuncusu Hamdi Çolak bu sezon Develispor'umuz için mücadele edecektir" denildi.