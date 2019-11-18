Develispor hata yapmadı

haftasında evinde oynadığı maçta Buğdaylıspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de liderliğini sürdüren Develispor, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı. Develi İlçe Stadında oynanan karşılaşmada Buğdaylıspor'u Görkem Niğit, Okan Uçar ve Mehmet Furkan Ağca'nın goller ile 3-0 mağlup eden Develispor liderliğini kimseye kaptırmadı.

Develispor üst üste altıncı galibiyetini elde ederken, oynadığı futbolla ise dikkat çekiyor. Geride kalan 9.hafta sonunda 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develispor 24 puanla zirvedeki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor.