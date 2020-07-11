Develispor kararı bekliyor

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, Türkiye Futbol Fedeasyonu'ndan (TFF) gelecek olan kararı bekliyor.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen karşılaşmaların ardından en yakın takipçisi Esen Makina Belsinspor'un 3 puan önünde yer alan Develispor, bir an önce çıkacak kararı bekliyor. Develispor, açıklanacak olan kararın ardından 2020-2021 sezonu için çalışmalara başlayacak. Develispor'un bir üst lige alınması üzerine ise ilk kez Kayseri'yi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye hak kazanacak.