Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Develispor ligin 17. haftasında yarın sahasında Kayseri Demirspor'u konuk edecek.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 37 puanla ikinci sırada yer alan Develispor, yarın oynayacağı Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Ligde kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemeyen Kırmızı-Siyahlılar camia olarak şampiyonluğa inanıyor. Sezonunda sonunda Develi'ye şampiyonluk sevinci yaşatmak istedikleri belirten Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, “Futbolcu kardeşlerimizin ve teknik ekibimizin hava şartları ne olursa olsun gösterdikleri bu özveriden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin bu kulübe çok büyük saygısı var ve takımını sahipleniyorlar. Onlarda ki bu inanç ve samimiyetin bizi şampiyonluğa ulaştıracağından hiç bir şüphemiz yok. Çok iyi bir takım kurduk, izleyenlerin futbol adına zevk aldığı bir takım haline geldik. Bir birinden karakterli futbolcu kardeşlerimizi Develi halkı bağrına bastı. Biz Develispor camiası olarak üzerimize düşeni yapıp şehrimize sezon bittiğinde şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.