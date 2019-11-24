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Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı

Develispor, kendi sahasında oynadığı Sağlıkspor maçında, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı.


Maç sonrasında açıklama yapan Develispor Başkanı Ali Kabak, "Kendi sahamızda Sağlıkspor'u ağırladık. Maçın 70. dakikasında 4-3 öndeyken rakip takım 6 kişi kalınca hakem maçı bitirdi. Develispor'umuz maçı hükmen 3-0 kazanmış oldu" dedi.


Başkan Ali Kabak, "İç Saha maçlarımızda bize ses sistemleri desteği sunan İbrahim Öztürk kardeşimize ve her maç tribünleri tıklım tıklım dolduran büyük taraftarımıza, siyasi parti başkanlarına ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Develi Muhtarlar derneğine, kendileri başka şehirlerde olup yürekleri takımları ile birlikte olanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz kocaman bir aileyiz." diye konuştu.

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