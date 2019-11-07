Develispor, Şekerspor'a konuk oluyor

haftasında deplasmanda Kayseri Şekerspor'a konuk olacak.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 8.haftasında perde dev bir maçla açılacak. Ligin iyi futbol sergileyen iki ekibini karşı karşıya getirecek zorlu karşılaşma zirvenin kaderini etkileyecek nitelikte. Haftanın en kritik karşılaşmaların biri olan Kayseri Şekerspor ile Develispor maçı öncesi iki takımda hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Son haftalarda oynadığı futbolun yanı sıra aldığı sonuçlar ile dikkat çeken Develispor, deplasmanda oynayacağı Kayseri Şekerspor'u yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Şekerspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet İzgi nezaretinde sürdüren Siyah-Beyazlılar yarın yapacağı antrenman ardından hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. Cumartesi günü Erkilet Stadında saat 13.00'de oynanacak karşılaşmaya futbol severlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.