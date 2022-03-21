İhlas Haber Ajansı

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Develispor tek golle kazandı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, ligin 15.

haftasında evinde oynadığı maçta Yahyalıspor'u 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.


Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Develispor, Kayseri derbisinde evinde konuk ettiği Yahyalıspor'u yenerek 3 puanın sahibi oldu. Develi İlçe Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise ev sahibi ekip, 76. dakika Selim Başev'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Develispor 3 puanı tek golle almayı başardı.


Develispor aldığı bu galibiyetle puanını 26 yaparken, Yahyalıspor ise 14 puanda kaldı.

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