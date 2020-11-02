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Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: “Oyalamaktan başka bir şey değildir”

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, TFF’nin BAL ile ilgili kararını değerlendirdi.

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, TFF'nin BAL ile ilgili kararını değerlendirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun Amatör ligler ile ilgili aldığı karar Kayseri Develispor cephesinde pek de hoşnut karşılanmadı. Develispor antrenörü Ahmet İzgi, TFF'nin açıklamasını "Ucu açık kelimelerle kulüpleri futbolcuları oyalamaktan başka bir şey değildir" olarak yorumladı.


Amatör liglere ve alt yapılara yapılmış bir operasyon olduğunu ifade eden Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, “Türkiye Futbol Federasyonun almış olduğu karar bu sezon liglerin oynanması ile ilgili olmuştur. Ucu açık kelimelerle kulüpleri futbolcuları oyalamaktan başka bir şey değildir. Kulüpler neye dayanarak transfer yapacaklar, nasıl para ödemesi yapacaklar bu lig Pandemi müsaade ederse, sağlık kurulu izin verirse, sağlık kurulunun izin vermesi mümkün görünmüyor. Onun içinde mi sezon maçlar oynanmayacaktır. Amatör liglere ve alt yapılara yapılmış bir operasyondur” dedi.

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