Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: “Şampiyon olmaya kararlıyız”

Sezonu şampiyon tamamlayacağız” dedi.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 5.haftasında zirveye Develispor damgasını vurdu. Sahasında ve taraftarı önünde Özvatan Gençlikspor'u farklı mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Develispor, ligin 6.haftasında deplasmanda Talas Anayurtspor'a konuk olacak. Talas Anayurtspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet İzgi nezaretinde sürdüren siyah-beyazlı ekipte moraller yerinde. 26 Ekim Pazar günü Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan Talas Anayurtspor ile Develispor müsabakası saat 13.00'de başlayacak.

Son iki haftadır iyi bir hava yakaladıklarını belirten Teknik Direktör Ahmet İzgi, “Lig'de iyi bir hava yakaladık. Liderliğe yükselmek bizi şımartmayacak aksine kamçılayacak. Ayaklarınızı sağlam basarak her maçımıza final maçı havasında çıkacağız. Sezon sonunda şampiyonluğa adımınızı yazdıracağımıza inanıyorum” dedi.