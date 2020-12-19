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Develispor transfere hızlı başladı

Kayseri Develispor, dış transfer kadrosuna 3 ismi dahil etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Develispor'da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşan Develispor, dış transfer çalışmalarına başladı. Dış transferde 9 isim ile prensipte anlaşan Develispor kulübü, 3 ismi kamuoyuna açıkladı. Kırmızı siyahlılar, dış transferde Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetlerispor'dan Oğulcan Ahmet Erdul, Ünye 1957 Spor'dan Hakan Tice ve Ortaca Belediyespor'dan Mert Mustafa Kabaş ile anlaştı.


3 isim ile her konuda anlaşmaya sağlayan Develispor diğer futbolcuları da hafta içi kamuoyu ile paylaşacak.

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