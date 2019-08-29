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Develispor transferlere devam ediyor

Develispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, geçen sezon Yahyalıspor forması giyen tecrübeli oyuncu Halil Yozgat'ı renklerine bağladı.


2005 yılında futbola Kayseri Yolspor'da başlayan 1994 doğumlu oyuncu ardından Esentepespor, Kayseri Yolspor, Kayseri Demirspor ve Yahyalıspor forması giydi.


2019-2020 sezonunda Develispor ile anlaşan Halil Yozgat yöneticiler ile bir araya gelerek Develispor atkısı ile poz verdi. Kadrosuna önemli isimleri dahil eden Siyah-Beyazlılar dış transfer çalışmalarını sezon başlayana kadar sürmesi bekleniyor.

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