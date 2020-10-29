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Develispor'da 7 imza birden

Bu sezon tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Develispor, transfere hızlı başladı.

Bu sezon tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Develispor, transfere hızlı başladı. Geçen sezon şampiyon olan kadrodaki 7 oyuncu ile sözleşme imzalayan ekipte imza törenine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kulüp Başkanı Tufan Nayman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Develispor geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan 7 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kulüp başkanı Tufan Nayman ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende 7 oyuncu sözleşmeye imza attı. Törende, Burak Aslan, Furkan Ağca, Mevlüt Metin, Resul Özgen, Mehmet Kahveci, Volkan Gülsever ve Erkan Atıcı sözleşme imzalayan oyuncular oldu.


Kulüp başkanı Tufan Nayman, yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarının devem edeceğini söyledi.

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