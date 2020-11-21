Develispor'da beklenmedik ayrılık

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor'da gemi sezon öncesi beklenmedik ayrılık. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin ardından tecrübe ve başarılı teknik adam Ahmet İzgi ile yeniden anlaşma sağlayan Develispor yapılan toplantıda fikir ayrılıkları nedeniyle Ahmet İzgi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek takımımızda hocamız Ahmet İzgi ile oluşan fikir ayrılıklarından ötürü yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bu zamana kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder, kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz” denildi.