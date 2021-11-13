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Develispor'da hedef 3 puan

Develispor ligin 3.

haftasında yarın sahasında Kayseri Emar Grup FK ağırlayacak.


Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden DEvelispor ligin 3.haftasında yarın Kayseri derbisinde Kayseri Emar Grup FK ile 3 puan mücadelesi verecek. İlk kez mücadele ettiği ligde geride kalan 2.hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develispor taraftarı önünde Kayseri Emar Grup FK yenerek haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.


Kayseri Emar Grup FK, maçı hazırlıkları bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Develispor ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Develispor ile Kayseri Emar Grup FK arasında oynanacak olan zorlu Ceyhun Panba düdük çalacak. Panba'nın yardımcılıklarını Ayberk Yalçınkaya ve Mehmet Özgür İşbilen yapacak. Maçın 4.Hakemi Giray Şaylan.

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