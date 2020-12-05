Develispor'da teknik direktör arayışı sürüyor

Develispor'da yeni sezonda teknik direktör arayışı devam ediyor. Kırmızı-Siyahlılar hafta içi yeni antrenörünü açıklaması bekleniyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor'da yeni sezon öncesi yaşanan ayrılık sonrası yeni Teknik Direktörün kimin olacağı bekleniyor. Yeni sezona yeniden tecrübeli antrenör Ahmet İzgi ile anlaşarak başlayan Develispor'da yapılan son toplantının ardından fikir ayrılığı nedeniyle Ahmet İzgi ile yollar ayrıldı. Yaşanan bu ayrılığın ardından Teknik Direktör arayışına hız veren Develispor'da son kararı Kulüp Başkanı Tufan Nayman ve yönetim kurulunun vereceği gelen bilgiler arasında.

Listede birçok Teknik Direktörün olduğu öğrenilirken bu ismin hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.