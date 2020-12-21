İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develispor'dan 5 imza birden

Kayseri Develispor dış transferde kadrosuna 5 ismi daha dahil etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kayseri Develispor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşan Develispor ardından transfer çalışmalarını başlattı.


Geride kalan hafta sonu 4 oyuncuyu kadrosuna katan Kırmızı Siyahlılar, Ortaca Belediyespor'dan Tolga Yıldız, Yeni Amasyaspor'dan İsmail Odabaşı ve Hacı Ömer Uzan, Reyhanlıspor'dan Burak Bükel ve Sultanbeyli Belediyespor'dan Sertaç Eren'i renklerine bağladı.


Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak ilk sezonunda başarılı olmak isteyen Develispor toplamda 9 futbolcuyu renklerine bağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.