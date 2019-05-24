Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu memleketi Develi'ye bir müjde daha verdi.

Bakanlık bünyesinde yapılacak çalışmalar kapsamında; ilçe merkezinde bulunan dere yatağının ıslahı için, betonlama, korkuluk ve duvar yapımı, Sarıca Mahallesinde su taşkınlarını engelleme adına 600 metrelik taşkın koruma kanalı ve Sindelhöyük Mahallesinde iki adet köprü yapımı projelerinin yapım ihalesine çıkılmış olup bu yıl yapımı gerçekleştirilecek olan projelerin yanı sıra Köseler Mahallesinde 3 bin dekarlık alanın sulamasına imkân sağlayacak sulama göletinin de proje ihalesine çıkılmıştır. En kısa sürede yapımına başlayacak olan projelerin Develi'nin çehresini değiştireceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Ankara'da biz Develililerin eli ayağı olan ve her ne zaman Develimiz için bir taleple yanına gittiğimizde büyük biz özveri ile gayret gösteren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı kıymetli hemşehrimiz Mustafa Aksu, Develimizin derdine derman olacak projeler kazandırmaya devam ediyor. Develi merkezinde bulunan ve çevre düzenleme çalışmaları aciliyet arz eden dere yatağının ıslah edilmesi Develimizin çehresini değiştirecek projelerden olacaktır. Ayrıca kırsal mahallelerimiz olan Sarıca Mahallesindeki aciliyetle yapılması gereken taşkın koruma kanalı ve Sindelhöyük Mahallemizdeki iki adet köprünün yapımı da mahallelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar olacaktır. Yine proje ihalesi yapılan Köseler Mahallemizdeki sulama göleti yapımı da hem Köseler Mahallemizde hem de çevresinde 3.000 dekarlık alanın sulanmasına imkan sağlayarak çiftçilerimizin uzun zamandır cevap bekledikleri ihtiyaçlarını gidermiş olacaktır. Develimizin derdi ile dertlenen Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Sayın Mustafa Aksu'ya Develimize kazandıracağı birbirinden kıymetli bu projeler için şahsım ve hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.