Devlet Hastanesi'nde de Sinovac ve BioNTech aşıları yapılmaya başlandı

Koronavirüsle mücadelede en önemli silah olan Sinovac ve BioNTech aşı uygulaması Kayseri Şehir Hastanesi ile birlikte Kayseri Devlet Hastanesi'nde de başladı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan duyuruda, "Merkez kampüsümüzde Sinovac ve BiaNTech aşı uygulaması 08:30-23:00 saatleri arasında 10. Blok'ta Erkilet Emel Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde Sinovac aşı uygulaması 08:30-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Aşı sırası gelen tüm vatandaşların Alo 182, MHRS veya e-Nabız uygulamasından randevu almaları gerekiyor" çağrısı yapıldı.