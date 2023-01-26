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Devrildiği gölette hayatını kaybeden iş makinesi operastörü defnedildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde devrildiği gölette hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrildiği gölette hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramhacı Mahallesi'nde çalışma yapan Halil Ç.'nin (30) kullandığı iş makinesi, gölete devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde göletten çıkarılan Halil Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Halil Ç.'nin cenazesi; kılınan cenaze namazının ardından Bayramhacı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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