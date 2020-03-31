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Diego Angelo hedefi şaşırdı

Hes Kablo Kayserispor defans oyuncusu Diego Angelo, bu kez hedefi şaşırdı.


Süper Lig'e Korona Virüsü'nden ötürü ara verilmesi nedeniyle idman yapmayan ve gününü evinde geçiren Hes Kablo Kayserispor defans oyuncusu Diego Angelo, hedefi şaşırdı.


Evinde eşi Isis Angelo ile vakit geçiren Diego Angelo, futbol topu ile eşinin kafasındaki tuvalet kağıdını vurmaya çalıştı. Diego Angelo, yaptığı vuruşta hedefi şaşırdı. O anı kameraya kaydeden ve sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlayan Diego Angelo, "Meydan okuma başarısız. Eğer savunmacıysan bunu asla evde deneme. Üzgünüm bebeğim" cümlesi kurdu.

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