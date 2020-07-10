Diego Angelo ilk golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı stoperi Diego Angelo bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Süper Ligin 31.haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Hes Kablo Kayserispor rakibine 3-2 mağlup oldu. Devre arasında Antalyaspor'dan kiralık olarak kadroya katılan ve Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı maçlarda başarılı bir görüntü ortaya koyan Diego Angelo, Kayserispor forması ile ilk golünü frikikten Çaykur Rizespor'a attı. Takımın beraberlik golünü kaydeden Diego 90 dakika sahada kaldı.