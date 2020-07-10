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Diego Angelo ilk golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı stoperi Diego Angelo bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı stoperi Diego Angelo bu sezon ligdeki ilk golünü attı.


Süper Ligin 31.haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Hes Kablo Kayserispor rakibine 3-2 mağlup oldu. Devre arasında Antalyaspor'dan kiralık olarak kadroya katılan ve Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı maçlarda başarılı bir görüntü ortaya koyan Diego Angelo, Kayserispor forması ile ilk golünü frikikten Çaykur Rizespor'a attı. Takımın beraberlik golünü kaydeden Diego 90 dakika sahada kaldı.

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