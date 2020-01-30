İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diego'nun forma numarası belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un renklerine bağladığı Diego Angelo’nun forma numarası belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un renklerine bağladığı Diego Angelo'nun forma numarası belli oldu.


Süper Lig'de son sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Diego Angelo ile sezon sonuna kadar anlaştı. Dün Kayseri'ye gelen ve 6 aylığına anlaşmaya varılan stoper oyuncunun hangi numaralı formayı giyeceği de belli oldu.


Brezilyalı stoper, 86 numaralı Hes Kablo Kayserispor forması giyecek. Bugün takımla birlikte ilk idmanına çıkacak olan Diego Angelo, Galatasaray maçında da görev alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.