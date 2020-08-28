İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dikkatsiz sürücü jandarmayı eziyordu

Kayseri’de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini az kalsın eziyordu.

Kayseri'de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini az kalsın eziyordu. Aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.


Kayseri'de trafik denetimi yapan jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol yapan jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ise ekip arkadaşı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.