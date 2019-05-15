Dila yeşil sahada mağlup oldu

Ormanspor Basketbol takımının başarılı basketbolcusu Dila Aşkın, nişanlısı kaleci Muammer Yıldırım'a mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Ormanspor takımı oyuncusu Dila Aşkın, nişanlısı İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Muammer Yıldırım ile penaltı atışı yaptılar.

Muammer'in konduğu kaleye 3 penaltı atışı yapan ve bunun sadece 1'ini gole çeviren Dila Aşkın, iddiayı kaybetti. Dila'nın attığı 3 penaltıdan 2 sini kurtaran Muammer, "iddiayı kazandım" diye bağırırken, ne iddiasına girdiklerini söylemedi.

Basketbolcu Dila ile futbolcu Muammer, daha sonra idman sahasından kol kola çıktı.