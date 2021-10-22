Dilencinin üzerinden bin 546 TL çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler vatandaşların iyi niyetini suiistimal ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri Sivas Bulvarı üzerindeki Simiten Elmaağaçlı Camii önünde insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapıp para toplayan M.E.'yi iş üstünde yakaladı. Dilencinin yapılan üst aramasında bulunan bin 546,50 liraya kamuya aktarılmak üzere el konulurken, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi. Vatandaşlara dilencilere para vermemeleri noktasında hatırlatmalar yapan ekipler, denetimlerin aralıksız olarak süreceğini belirttiler.