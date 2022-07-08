Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kâğıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 8 aileye, Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan adli işlem yapıldı. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların

etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla belirtilen tarihler arasında 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' adı altında il merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde toplam 6 adet uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda; 5 bin 11 kişi sorgulandı, aranması olan 14 kişi yakalandı. Ayrıca ekiplerce 267 iş yeri denetlenirken 1 iş yerine ise idari işlem yapıldı.

Öğrenci ve gençlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim kontrollerin sürekli olarak devam ettiği bildirildi.