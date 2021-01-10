İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı.


Hes Kablo Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Ligin 18.haftasında Kadi Has Stadı'nda oynanan ve 1-0 sona eren Yeni Malatyaspor maçında takımının tek golünü attı. Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika sahada kalan Dimitrios Kolovetsios, müsabakanın 10.dakikasında gol atarak takımını öne geçiren isim oldu.


Attığı gol sonrası büyük sevin yaşayan Dimitrios Kolovetsios, bu sezon Sarı Kırmızılı forma ile 15 maçta görev yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.