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Dimitrios Kolovetsios: "Mağlubiyeti hak etmedik"

Yukatel Kayserispor kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, 1-0’lık sonuçlanan Beşiktaş maçında yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, 1-0'lık sonuçlanan Beşiktaş maçında yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.


Sezonun ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Yukatel Kayserispor'un kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.


Stoper futbolcu Dimitrios Kolovetsios, "Beşiktaş karşısında iyi oyun oynadık. Maçın bitimine 2 dakika kala gol yemek bizi üzdü ama mağlubiyeti hak etmedik. İstanbulspor maçını kazanıp bunu telafi edeceğiz" dedi.

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