Dimitrios yine kornerden attı

Hes Kablo Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan isim oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, ligin 19.haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 sona eren Gaziantep FK maçında takımının tek golünü attı.

Gaziantep FK maçında 90 dakika sahada kalan Dimitrios Kolovetsios, müsabakanın 68.dakikasında attığı kafa golü ile takımına beraberliği getiren isim olmuştu. Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile üst üste iki maçta gol sevinci yaşayan Kolovetsios, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Dimitrios Kolovetsios, bu sezon Kayserispor forması ile 16 maçta görev yaptı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.