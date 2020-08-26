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Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde rahatsızlığı bulunan şahıs, dinlenmek için oturduğu bankta ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rahatsızlığı bulunan şahıs, dinlenmek için oturduğu bankta ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Demokrasi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, İsmail M.'nin (73) bir bank üzerinde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de İsmail M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail M.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, İsmail M.'nin sağlık sorunu olduğu ve dinlenmek için banka oturduğu öğrenilirken, olayı duyarak parka gelen yakınları da gözyaşlarına boğuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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