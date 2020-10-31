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Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri’de otomobilin köprü direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'de otomobilin köprü direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi Mimarsinan Kavşağı'nda sabaha karşı meydana gelen kazada kazada M.A.'nın sürücüsü olduğu 58 AEE 247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından M.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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