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Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yan yattı

Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, köprü girişinde yan yattı.

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, köprü girişinde yan yattı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda 38 YN 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, köprü girişinde yan yattı.


Kaza nedeniyle trafik aksarken, 112 ekipleri yaralanan bir kişiye olay yerinde müdahale etti.


Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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