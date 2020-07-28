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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada 38 ADN 503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Onur B. (31) ile Aykut T.'yi (31) bulunduğu yerden yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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