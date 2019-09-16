Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil karşı şeride geçti

Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç karşı şeride geçti.
Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç karşı şeride geçti. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda 38 BT 102 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritten gelen 38 FV 123 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kaza sonrasında trafik aksarken, çarpışmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan sürücüler 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlattı.