Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tramvay yoluna girdi

Kayseri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerek durabildi.

Kaza, Sivas caddesi Alpaslan Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 KM 341 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, tramvay yoluna giren araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.