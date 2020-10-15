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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı

Kayseri’de alt geçitte direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı, gerçekleşen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kayseri'de alt geçitte direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı, gerçekleşen kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi İlçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Melikgazi alt geçidinde gerçekleşen kazada M.A. idaresindeki 38 JT 597 plakalı Honda marka otomobil yan yattı.


Yolun trafiğe kapandığı ve şans eseri yaralının olmadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Yapılan incelemenin ardından yan yatan araç olay yerinden kaldırılırken, yol trafiğe yeniden açıldı.

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