Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu-Kayseri yolunun 6. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, Adana katıldıkları düğünün ardından Konya'ya giden Veysel D. yönetimindeki 42 H 3734 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Veysel D., eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.