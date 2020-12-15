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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlar hasar verdi: 1 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak hasar verdi.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak hasar verdi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 18. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, A.P. yönetimindeki 38 EB plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 38 AL 452 ve 38 BG 999 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada park halindeki otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan A.P. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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