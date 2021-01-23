Direksiyon sınavına girecek kişilerin kısıtlamadan muaf tutulması sürücü kurslarını sevindirdi

İçişleri Bakanlığı'nın zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve sınavlara girecek kursiyerlerin hafa sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutması, Kayseri'de sürücü kurslarını sevindirdi. Sürücü kursu sahibi Nuh 1.5 aydır sınavların yapılmadığını ve sürücü adaylarının mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Adayların muaf tutulmalarından sonra bu mağduriyetin sona ereceğini kaydeden Çelik, “Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları bizi olumsuz etkiledi. Yazılı sınavlara adaylarımız girebiliyordu ve uygulamalı direksiyon eğitimlerimize de katılabiliyorlardı. Kısıtlamadan dolayı direksiyon sınavlarına giremiyorlardı. Bakanlık nezdinde de Sürücü Kursları Konfederasyonu olarak ve sendika olarak girişimde bulunuldu. Bu girişimlerimizin sonucunda da bağlı olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın da onayını alarak hafta sonlarında direksiyon sınavlarını yapma izni verildi. Türkiye genelinde direksiyon sınavına girecek yaklaşık 300 bin aday vardı ve yığılma olmuştu. Bu adaylarımız da mağduriyet yaşıyorlardı. Bu adaylarımızın birçoğu üniversite öğrencisi veya iş bulmak için ehliyete ihtiyacı olan adaylardı. İnşallah bu mağduriyet bundan sonra giderilecek” ifadelerini kullandı.