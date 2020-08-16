Diş Hastanesi'nde MHRS Randevu Sistemi Durduruldu

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, "Yeni tıp koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında hastanemizde MHRS ile hasta kabulü durdurulmuştur. Bu süreçte sadece Bilim Kurulu'nun diş hekimliğinde acil uygulamalar olarak tanımladığı hizmetler verilecektir. Mümkün olan en kısa sürede MHRS ile hasta alımının tekrar açılacağını belirterek, anlayışınız için teşekkür ederiz, sağlıklı günler dileriz" ifadesinde bulunuldu.