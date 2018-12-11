Dış Ticaret İstihbarat Merkezi sanayicilere ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; OSB bünyesinde kurulan ve çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nursaçan, “Dış ticaret ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım satım işlerinin tamamıdır ve günümüzde de ülkeler arasında farklı ürünlerde alım ve satımlar olmaktadır. Ülkemiz dış ticarette geçmiş zamanlara göre birçok üründe giderek gelişerek başka ülkelere de satım yapmaktadır. Sanayicilerimiz ve şehrimiz ekonomisine katkı sağlamak için kurulan Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nde görev yapan uzmanlarımız hedef pazar tespiti, firma istihbaratı, sürdürülebilir ucuz ithalat, hedef Pazar, detaylı pazar ve mevzuat bilgisinin sağlanması gibi birçok hizmet veriyor” dedi.

Nursaçan, küresel sistemde ciddi gelişmelerin yaşandığını, güçlü bildiğimiz ekonomilerin sallandığını, güçlü görülen yapıların tek tek yıkıldığını, dünyada ekonomik, siyasal ve sosyal çalkantıların baş döndürücü bir hızla devam ettiğini, Kurumların gelişmesi, daha verimli, kaliteli ve beklenen hizmeti sunabilmesi için kurumsallaşmanın kaçınılmaz bir hal aldığını, Küresel düzeyde rekabetin artış göstererek her geçen gün hızla arttığını, hiper rekabet ortamının yaşandığı günümüzde sanayicilerin doğru zamanda ve yerinde hamleler yapmaya mecbur kaldıklarını, analiz ve araştırmaların öneminin günden güne değer kazandığını, ihracatta hedef pazar seçimi yapıldıktan sonra, rakip firmaların tespiti ve potansiyel müşteri belirlenmesinin ikinci önemli bir adımı oluşturduğunu, firmaların fırsat sunan pazarları tespit edebilmeleri ve yeni müşterilere ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdüren söz konusu merkezin, hizmet kalitesi bakımından Türkiye'deki 327 OSB arasında önemli ve ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.