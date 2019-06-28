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Diyanet Gençlik Merkezi eğitime başladı

Kayseri Diyanet Gençlik Merkezinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ’Gençliğe Değer Projesi’ kapsamında dersler başladı.

Kayseri Diyanet Gençlik Merkezinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Gençliğe Değer Projesi' kapsamında dersler başladı.


Kayseri Diyanet Gençlik Merkezi'nde 80 öğrenci, alanında deneyimli hocalar rehberliğinde derslere basladı. Proje kapsamında Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer Ahlak, dersleri yanında her gün bir konuda konferans salonunda konferans düzenlenmektedir. Ayrıca ilave olarak her hafta gezi, piknik, yüzme havuzu ve futbol gibi sosyal kültürel ve sportif aktiviteler düzenlenmektedir.

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