Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur'an kurslarında vatanını, milletini ve dinini seven gençler yetiştireceğiz”

Bir dizi program için Kayseri'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hz. Amine Hatun Kur'an Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmasında, “Kur'an kurslarında vatanını, milletini ve dinini seven gençler yetiştireceğiz” dedi.

Açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurslarda çocuklara temel dini bilgiler öğretildiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Açılışların ve merasimlerin en güzelinde, en hayırlılarından birisinde bir aradayız. Efendimiz buyuruyor ki, “Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir”. Burada Kocasinan'da 4-6 yaş Kur'an kursumuzda bu hayırlı işi yapacağız inşallah. 4-6 yaş arası çocuklarımıza temel dini bilgileri öğreterek, değerlerimizi öğreterek, vatan, bayrak, ezan sevgisini, rabbimiz kim, peygamberimiz kim, kitabımız nedir bütün bu ve benzeri hem Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz değerler, hem peygamber efendimizin bütün insanlığa kazandırdığı değerler küçük yaştaki çocuklarımıza öğretilmeye çalışılacak. Çok şükür Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimize her alanda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Toplumumuzun büyük bir arzu ve talebi ile yaklaşık 9 yıldır yaptığımız 4-6 yaş Kur'an kursları eğitimi gittikçe artıyor ve ivme kazanıyor. Burada peygamberimizin bizlere göstermiş olduğu hedef çalışmalarımızın daha da ilerlemesine vesile oluyor. Biz de 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza eğitimlerimizi peygamber efendimizin tavsiyesini yerine getirmek üzere yapıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Erbaş, kurslarda vatanını, milletini ve dinini seven çocuklar yetiştireceklerini söyleyerek, “Ülkemizin her yerinde toplumumuz, belediyelerimiz, valilerimiz ve kaymakamlarımız sahip çıktı. El birliği ile bu güzel faaliyetlere sahip çıktığımızda hayır sahiplerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Burada bulunan Kur'an kursu hizmet ettiği müddetçe bu kursu yaptıran, katkı veren herkes bundan istifade edecek. Amel defterlerine sürekli sevap yazılmaya devam edecek. Kendilerine uzun ömürler diliyoruz. Bundan 15 sene sonrasının gençleri burada yetişecek, burada ve bunun gibi kurslarımızda yetişecek. Kendini, rabbini, peygamberini, kitabını bilen, büyüklerini sayan küçüklerini seven, vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz. Ben Hz. Amine Hatun Kur'an Kursu'nun hayırlı hizmetler görmesini, hayırlı eğitim faaliyetleri yapmasını Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.