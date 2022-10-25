Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Dr. Ali Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programlar için kente gelen Dr. Ali Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Prof. Dr. Erbaş'ı başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Daha sonra, Başkan Büyükkılıç, Dr. Ali Erbaş'ı makamında ağırladı. Başkanlık makamında geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç ile Prof. Dr. Erbaş, sıcak ve samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundu. Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, “Müftülüklerimizle, camiamızla el ele gönül gönüle, inancımıza, kültürümüze, bayrağımıza, devletimize, milletimize hizmet etme sevdasıyla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Konuşmasında Erbaş'a ‘Selçuklu şehri Kayseri'ye hoş geldiniz' diyen Başkan Büyükkılıç, “Çok şükür dualarınızın yüzü suyu hürmetine bir sıkıntımız yok. Kayseri'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Makarr-ı ulema olarak bilinen böyle güzel bir şehirde, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi şehrinde sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz” diye konuştu.

Dr. Ali Erbaş ise Başkan Büyükkılıç'a, çalışanlara ve basın mensuplarına muhabbetlerini ileterek, “Hoş bulduk değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben de sizlere, tüm çalışanlarınıza, basın mensuplarımıza en kalbi muhabbetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün asıl sebebi ziyaretimiz 800 kadar hafızımızın icazet merasimine katılmak. Kayseri'miz için Türkiye'miz için çok önemli bir kazanımdır” şeklinde konuştu.

Kayseri'de bir il buluşması gerçekleştireceklerini dile getiren Erbaş, gittikleri illerde valilik, belediye ve üniversiteleri ziyaret ettiklerini, il ve ilçelerde görev yapan hocalarla buluştuklarını ve Kayseri'de de bir gün boyunca bu çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

“Belediyeciliği bir medeniyet faaliyeti olarak gören başkanlarımızdansınız”

Büyükkılıç'a çalışmalarında başarılar dileyen Erbaş, “Yapmış olduğunuz çalışmalarda sizlere de başarılar diliyorum. Yakından takip ediyoruz, hakikaten müftülüğümüzle, hocalarımızla çok irtibat halinde çalışıyorsunuz. Destekleriniz son derece sevindirici. Belediyeciliği sadece altyapı çalışmaları olarak görmeyen, aynı zamanda belediyeciliği bir medeniyet faaliyeti olarak gören kardeşlerimizdensiniz, başkanlarımızdansınız. Bunun için de sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Dr. Ali Erbaş, ziyarette günün anısına şeref defterini imzaladı.