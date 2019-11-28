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Diyarbakır Anneleri'ne mantı ikramı

Talas Belediyesi’nin katkılarıyla Diyarbakır Anneleri’ne destek ziyareti yapan Kayserili Şehit Anneleri, annelere mantı ikramında bulundu.

Talas Belediyesi'nin katkılarıyla Diyarbakır Anneleri'ne destek ziyareti yapan Kayserili Şehit Anneleri, annelere mantı ikramında bulundu.


Kendi elleriyle yaptıkları mantıyı Diyarbakır sokaklarında pişirerek, eylem yapan annelere ikram eden Kayserili Şehit Anneleri'nin bu davranışı büyük takdir topladı.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gayelerinin kutlu direnişe ortak olmak olduğunu ifade ederek, “Giderken annelerimiz de boş gitmediler, mantı götürdüler. Teröre çocuklarını vermek istemeyen Diyarbakırlı annelere Kayseri Mantısı ikram ettiler” dedi.

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