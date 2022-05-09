Özel Tekden Anadolu ve Fen Lisesi'nde düzenlenen ‘Bir Usta Bin Çırak Etkinliği'nde konferansa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) eski Sanayi Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Lale, “Teknolojiyi takip edemeyen toplumlar büyümede istedikleri noktaya gelemiyor” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, TOBB eski Sanayi Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Lale, Tekden Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan, Tekden Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Göksel Orhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sosyal yardımlaşmanın çok önemli bir özellik olduğunu söyleyen Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Sosyal yardımlaşmayı zirvede tutmak, siz Tekden Koleji öğrencilerinin gerçekten en önemli özelliklerinden biri. Ben sizleri bu konuda takdir ediyorum. Burada çok önemli bir konuda Türkiye'de nadir olan kişilerden birisi burada. Ben sözü Doç. Dr. Mustafa Lale'ye bırakıyorum ve herkese saygılarımı sunuyorum” dedi.

Teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan toplumların gelişmekte zorluk çektiklerini belirten Doç. Dr. Mustafa Lale, “Baş döndürücü teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde, küreselleşmenin bir sonucu olarak dünyada şu an hızlı bir değişim sürecinden geçmekte. Bu değişimin hızı o kadar sığ ve hızlı seyrediyor ki bu değişime ayak uyduramayan ülkeler, toplumlar, şirketler kalkınmada, gelişmede, rekabette ve büyümede istedikleri noktaya gelmeleri mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu hızlı gelişmelere çok iyi ayak uydurabilmemiz gerekiyor. Onun için de ne olup bittiğinin dinlenmesi gerekiyor. Sizlere bugün geleceğe yönelik yeni teknolojilerde neler olduğu konusunda kısa kısa ve hızlı sunumlar yapacağım” ifadelerini kullandı.

TOBB eski Sanayi Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Lale, daha sonra öğrencilere sunum yaparak sorularını yanıtladı.