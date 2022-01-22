Doç. Dr. Veli Berk: ”Meme kanserinde erken teşhisle hastalıktan tamamen kurtulabiliriz”

Dr. Veli Berk, meme kanserinde erken teşhis ile hastalıktan tamamen kurtulabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Veli Berk, elektrik şirketinde çalışan kadınlara meme kanserini anlattı. Doç. Dr. Veli Berk, kadınlarda en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu söyleyerek, ”Kanseri vücutta bulunan hücrelerin anormal olarak çoğalması ve vücuda yayılmasıyla oluşan bir hastalıktır. Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Kanserde erken tanı ve tedavi mümkündür. Kanser kötü huylu bir tümördür ve iyi huylu tümörler kanser değildir. Vücudumuzda 100'den fazla kanser türü vardır. Kanserlerde erkeklerde en çok gözüken prostat 2. sırada akciğer, 3. Sırada ise kalın bağırsak tümörleri var. Kadınlarda ise 1. Sırada meme kanseri, 2. sırada akciğer ve 3. Sırada kalın bağırsak hastalıkları var. Kadınlarda son yıllarda sigara içmeye bağlı olarak akciğer kanseri olma oranı ciddi anlamda artmış vaziyettedir. Kanseri sebebi gerçekten belli olan bir şey değil. Yani belli olmadığı için her kafadan bir ses çıkıyor. Biz kanser sebebi olarak 2 şey söyleyebiliyoruz. 1. olarak çevresel sebepler, 2 olarak ise içsel sebepler yani kişinin kendi vücudundan kaynaklanan sebepler. Bunu açıklayacak olursak, sigara içmek ya da yenilen bir yemekleri örnek verebiliriz. İçsel sebepler ise kişinin kendi bünyesine bağlı olan sebeplerdir” diye konuştu.

"Kanserlerde erken tanı çok önemli"

Kanserlerde erken tanının çok önemli olduğu gibi meme kanserinde de erken tanının ameliyatı engelleyebildiğinin altını çizen Berk, "Bizim bugün esas konumuz meme kanseri. Meme kanserinde erken tanı çok önemlidir. Önemli olmasının sebebi birinci olarak kişinin hayatını kurtarıyorsunuz, ikincisi de hayatının kurtulmasının yanı sıra kişinin normal vücut fonksiyonunu koruyabiliyorsunuz. Yani bir meme koruyucu cerrahi ve koltuk altı koruyucu işlem yaparak erken teşhisle tamamen hastalıktan kurtulabiliyoruz. Özellikle erken tanıda kemoterapi uygulamalarına bile gerek duyulmaya biliyor. O nedenle erken tanının hayatı kurtarmanın yanı sıra vücut fonksiyonunu kurtarma açısından da çok önemli bir yeri var. Hastalarımız durumu ilk öğrendiklerinde ‘hocam memelerimi komple alın, ben bununla yaşamak istemiyorum' dese de tedaviler bittiğinde 1. ve 2. Kontrollerine geldiğinde ‘hocam ne yapacağız keşke memenin tamamını aldırmasa mıydım' diyorlar. Memenin alınmasının yanı sıra koltuk altı lenf nodları da ameliyat esnasında alınıyor. Ancak eğer ki erken tanı olursa bunların hiç birine gerek kalmaz” dedi.